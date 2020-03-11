لماذا أعلنت منظمة الصحة كورونا وباءً عالميا؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا، اليوم، فيروس كورونا المستجد الذي تفشّي في جميع أنحاء العالم «وباء عالميا» بعد فترة طويلة من رفضها منذ ظهوره ديسمبر الماضي.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات حول سبب اعتبار كورونا وباءً عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية:- تعتبر منظمة الصحة العالمية أن تصنيف المرض كـ«وباء» يتم عندما يكون العالم بأكمله معرضا على الأرجح لهذا المرض وربما يتسبب في إصابة نسبة كبيرة من سكان العالم بالمرض.- تعرف المنظمة الوباء بأنه المرض الذي ينتشر بعدة دول في الوقت ذاته.- تصنف منظمة الصحة العالمية المرض كوباء عندما ينتشر مرض جديد لا يتمتع بالحصانة فيه حول العالم بما يفوق التوقعات.- يتم تصنيف المرض وباءً حينما تحدث زيادة مفاجئة في الحالات المرضية أو في المرض الذي يمكن أن يكون متفردا في دولة واحدة أو مجتمع واحد.- تترد المنظمة في إعلان أي مرض كوباء عالمي لأنه يثير الذعر العالمي، ويضر باقتصادات العالم، ويؤدي إلى حالة من الهلع في المستشفيات وإلى زيادة الإنفاق الحكومي على الأدوية.