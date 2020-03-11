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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فوز مرشح «مستقبل وطن» في الانتخابات التكميلية بالمنيا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:07 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أسفرت نتائج الفرز الأولية، والتي رصدتها غرفة عمليات حزب «مستقبل وطن» بمحافظة المنيا، برعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد في جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمقعد مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي جنوب المحافظة.

وحصل «أبوزيد» على 35532 صوتًا، بينما حصل منافسه عبد الله خليفة علي 17088 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات ٥٤٠٢٦ ناخبًا، الباطل ١٤٠٦ أصوات، بينما الصحيح ٥٢٦٢٠ صوتًا.

يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح «مستقبل وطن» على 26576 صوتًا وعبد الله خليفة على 10375 صوتًا

وأشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.

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