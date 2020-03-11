رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤشرات أولية.. فوز «أبو زيد» مرشح مستقبل وطن في «تكميلية النواب» بملوي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:03 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
طباعة
رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، المشكلة لمتابعة جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد، طبقا لنتائج الفرز الأولية وحصوله على 35532 صوت، فيما حصل المرشح عبد الله خليفة على 17088 صوت.

يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا، وعبد الله خليفة على 10375 صوتًا.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.

موضوعات متعلقة

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مدير أعمال «جوهرة» يحسم جدل خطوبتها من عمر كمال (فيديو)

الديهى: تصريح ميركل بشأن كورونا «خطير»

الصحة: شفاء 8 من مصابي كورونا وخروجهم من العزل.. وتسجيل 7 إصابات جديدة

الصور

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

الأكثر قراءة

«الرى» تحدد ساعة وصول العاصفة للقاهرة غدًا

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

«التنمية المحلية» للمواطنين: «متخرجوش بكره سيبونا نشوف شغلنا» (فيديو)

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

طرق تخفيف آلام الجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية

دعاء الرياح القوية والعواصف الشديدة مكتوب

دراسة يابانية تكشف سر ضرورة بدء اليوم بتناول فنجان قهوة

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

بهاء طاهر فى الشروق مجددًا: طبعة سابعة من «نقطة نور»

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب