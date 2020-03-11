مؤشرات أولية.. فوز «أبو زيد» مرشح مستقبل وطن في «تكميلية النواب» بملوي

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، المشكلة لمتابعة جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد، طبقا لنتائج الفرز الأولية وحصوله على 35532 صوت، فيما حصل المرشح عبد الله خليفة على 17088 صوت.يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا، وعبد الله خليفة على 10375 صوتًا.ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.