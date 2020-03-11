بسمة وهبة لـ أنغام: كفاية مراهقة وأنانية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن المطربة أنغام مشوارها الفني كبير، لكنها دخلت في أزمات وصدمات مستمرة، وأقرب الناس عانوا من أنانيتها.وأضافت بسمة في برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» أن كل مرة تحقق هذه الفنانة نجاح جديد يظن الناس أنها تستند على نجاحها، لكنها سرعان أن تدخل فى أزمات وخاصة العاطفية، وفي كل أزمة هناك طرف ثالث من بيت وأسرة وأطفال يدفعون ثمن أزماتها وأنانيتها وزيجاتها.وتابعت: «كل نصائحها للعشاق في الأغاني ياريت تطبقها في الحقيقة بعيد عن الاستهتار والمراهقة المتأخرة».