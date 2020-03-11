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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هدية رمضانية من نجل أحمد يونس لمنى الشاذلي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:47 م
نجل أحمد يونس
نجل أحمد يونس
سناء إسماعيل
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تلقت الإعلامية منى الشاذلي، فانوسا هدية من معاذ، نجل الإعلامي أحمد يونس، خلال لقائهما معها في برنامج "معكم"، والمذاع عبر فضائية CBC.

وعبرت منى الشاذلي عن سعادتها بالهدية، مؤكدة أنه أول فانوس تتلقاه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد أحمد يونس، أن حضوره لهذه الحلقة مختلف عن المرات السابقة بسبب حضور نجله معه مؤكدًا أنه يشبه القائد بالنسبة له، وأنه لذلك لم يعلق على حضوره معه للحلقة نهائيًا.

وكشف خلال الحلقة عن قوة العلاقة التي تربطه بطفلة منذ شهور حمله الأولى مؤكدًا أنه أصبح ينتظر شيئًا يملكه وخاص به.

وأضاف أن له توأم آخر وهما يونس ولوساندا، وأوضح أن معنى اسم ابنته هو "وجه القمر"، وأنه هو من اختار اسمها لأنه ديكتاتور في اختيار أسماء أولاده.

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