محافظة كربلاء تعلن شفاء المصابة الأولى من «كورونا»

أعلنت محافظة كربلاء في العراق عن شفاء المصابة الأولى من فيروس "كورونا" المستجد.وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، إنه "تم اليوم الأربعاء شفاء المريضة فاطمة وهي الحالة الأولى التي أصيبت بفيروس كورونا".وقدم الخطابي شكره للكوادر الطبية والتمريضية الذين نذروا أنفسهم في سبيل صحة وسلامة المواطنين.وكان الناطق باسم خلية الأزمة في محافظة كربلاء محمد الوكيل أعلن الجمعة الماضي، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة.