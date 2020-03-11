أخصائي نفسي يكشف عن المخدرات الأعلى سعرا والأكثر ضررا

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي نفسي وعلاج الإدمان بصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إنه لا توجد قائمة محددة بأسعار المخدرات ولكن يمكن أن تصل جرعة الهيروين لـ 200 جنيه، لافتا إلى أن الهيروين هو أعلى المخدرات سعرا والأكثر ضررًا.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المخدرات بجميع أنواعها في متناول الجميع، لافتًا إلى أن مخدر "الأستروكس" سعره منخفض من أجل ترويجه للفئات المتوسطة والدنيا.وأوضح أن هناك متعاطين ما بين سن 15 إلى 20 عاما، بنسبة 33% ولكن معظم المتعاطين ينتمون لفئة من 20 إلى 30 عاما؛ وهي الغالبية العظمى بنسبة 37%، كما يوجد فئة ثالثة تحت سن 15 سنة.وأكد أن خطر المخدرات لا يقل أهمية عن خطر الإرهاب، حيث إن هناك دول تستهدف شباب مصر، لافتا إلى أن مصر دولة مستهدفة سواء من الإرهاب أو من تجار المخدرات.