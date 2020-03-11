باحثة في شؤون المرأة عن تعدد الزوجات: جريمة (فيديو)

قالت عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة، إن من أهم الأسباب التي تجعل الرجل يقبل تعدد الزوجات، هو إباحة المشرعين من الدعاة له بالزواج أكثر من امرأة.وأضافت خلال لقاء ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أن التعدد جريمة وكذلك إباحة التعدد جريمة، حتى أنه مسموح به في الشريعة الإسلامية بشرط، وقد طالب الإمام محمد عبده في القرن التاسع عشر، بتجريم التعدد.وأشارت إلى أن التعدد يشترط فيه العدل البدني والعاطفي، معلقة: "الصيدليات تعاني من الإقبال الشديد على أدوية ومنشطات الجنس نتيجة رغبات الرجال الفحولية".