محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد بدءا من غد الخميس وحتى السبت الموافق ١٤ مارس الجارى طبقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.ووجهت المحافظ باتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع التداعيات الناتجة عن تلك الموجة والتى قد تصل إلى حد السيول والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية والدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الموقف ومتابعته أولًا بأول.