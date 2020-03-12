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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جهاز أكتوبر» يرفع حالة التأهب ويلغى إجازات جميع العاملين

الخميس 12/مارس/2020 - 06:55 ص
علا العلاف
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، استثناء كل من نواب ومعاوني رئيس الجهاز من الإجازة الرسمية، اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات في الحالة الجوية. 

كما استثنى «النجار» أيضًا جميع العاملين بإدارات التشغيل والصيانة والمرافق والطرق والتنمية والكهرباء والحركة، ومسئولي الإعلانات، وجميع الإدارات التي لها علاقة بمجابهة أخطار السيول المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة التى تمتد إلى 72 ساعة عمل بشكل متصل. 

وأوضح «النجار»، فى تصريحات لـ«الدستور» أنه كلف بضرورة عمل فرق لغرفة رفع حالة الطوارئ والتأهب خلال الـ3 أيام القادمة، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الجهاز لمتابعة الأجواء والإجراءات الاحترازية.

وشدد «النجار» على تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار ومسارات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تمت مخاطبة الشركة القائمة على أعمال الصيانة للمرافق بمنطقة الـ٨٠٠ فدان؛ لتكثيف المعدات والعمالة اللازمة للمتابعة والصيانة العاجلة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تمت مراجعة كفاءة رافع مياه الصرف الصحى بمنطقة «ابني بيتك ٦» ومخاطبة الشركة المنفذة وكذلك جهة الإشراف، للمتابعة وتوخي الحذر ومواجهة أي أعطال طارئة خلال فترة هطول الأمطار. 

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