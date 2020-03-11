رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع زوجين في انقلاب سيارة ببني سويف

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:13 م
انقلاب
انقلاب
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
لقي زوج وزوجته مصرعهما، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بمياه ترعة المشروع بناحية قرية طنسا بني مالو، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمياه ترعة "المشروع" بناحية قرية طنسا بني مالو، دائرة مركز ببا، ووفاة شخصين غرقًا بموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عنه وفاة "طارق.خ.ع" ٤٢ عامًا، مُعلم، وزوجته "إيمان.ع.ع" أخصائية اجتماعية، ٣٥ عامًا، ومقيمان بقرية الشوبك، بدائرة مركز إهناسيا.

وتم استخراج السيارة والجثتين وتم نقلهما بمعرفة أهليتهما لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، واستصدار تصريح الدفن، بمعرفة مفتش الصحة المختص.

موضوعات متعلقة

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

الديهى: تصريح ميركل بشأن كورونا «خطير»

«الدستور» تكشف لغز «فتاة عربة الكبدة الحسناء».. (صور)

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

الصور

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

الأكثر قراءة

«الرى» تحدد ساعة وصول العاصفة للقاهرة غدًا

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

«التنمية المحلية» للمواطنين: «متخرجوش بكره سيبونا نشوف شغلنا» (فيديو)

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

طرق تخفيف آلام الجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية

دعاء الرياح القوية والعواصف الشديدة مكتوب

دراسة يابانية تكشف سر ضرورة بدء اليوم بتناول فنجان قهوة

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

بهاء طاهر فى الشروق مجددًا: طبعة سابعة من «نقطة نور»

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب