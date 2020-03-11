مصرع زوجين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقي زوج وزوجته مصرعهما، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بمياه ترعة المشروع بناحية قرية طنسا بني مالو، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمياه ترعة "المشروع" بناحية قرية طنسا بني مالو، دائرة مركز ببا، ووفاة شخصين غرقًا بموقع الحادث.بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عنه وفاة "طارق.خ.ع" ٤٢ عامًا، مُعلم، وزوجته "إيمان.ع.ع" أخصائية اجتماعية، ٣٥ عامًا، ومقيمان بقرية الشوبك، بدائرة مركز إهناسيا.وتم استخراج السيارة والجثتين وتم نقلهما بمعرفة أهليتهما لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، واستصدار تصريح الدفن، بمعرفة مفتش الصحة المختص.