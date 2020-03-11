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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: أنشطة بوتين تسير بشكل طبيعي رغم تفشي «كورونا»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:10 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الكرملين أن أنشطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسير بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه شدد على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية في ظل انتشار المرض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على مدى انعكاس أزمة فيروس كورونا على عمل بوتين: "لم نتلق بعد أي توصيات إضافية من قبل أطبائنا. لكنكم ترون اليوم أن كل الفعاليات تسير وفقا للنظام الاعتيادي ولم يتم فرض أي قيود".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية، ويتابع الوضع عن كثب، مؤكدا أنه ستتم الاستجابة للنصائح الخاصة بالحد من الزيارات الخارجية للمسئولين بسبب انتشار الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الأربعاء، تصنيفها تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-19"، وباء عالميا.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت في العالم 125616 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4605 حالات وفاة، أغلبها في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين.

وفي روسيا تم رصد 28 إصابة بفيروس "COVID-19"، منها 8 حالات جديدة سجلت في وقت سابق من اليوم.

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