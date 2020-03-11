مقتل وإصابة 42 في تصادم قطارين بمترو أنفاق المكسيك

قُتل شخصٌ واحد وأصيب 41 آخرين إثر تصادم قطارين في مترو أنفاق بالعاصمة المكسيكية مكسيو سيتي.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن خدمة مترو الأنفاق في العاصمة المكسيكية تعطلت إثر وقوع الحادث.ومن جانبها، قالت عمدة مكسيكو سيتي كلوديا شينبوم، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أحد القطارين انعكس باتجاه الآخر عن طريق الصدفة ما أدى لوقوع الحادث.وأضافت العمدة أن 25 مصابًا عولجوا في مكان الحادث، وتم نقل 16 آخرين للمستشفى، مشيرة إلى أن جميع الإصابات "خفيفة إلى متوسطة" ولا تهدد حياتهم.وتقوم السلطات المكسيكية في الوقت الحالي بالتحقيق في أسباب وقوع الحادث.