«قومى المرأة» ببنى سويف يختتم فعاليات ورشة عمل التثقيف المالى

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل التثقيف المالي والتي استمرت في الفترة من ٧ مارس الحالي، وحتى اليوم وبمشاركة ٢٥ مشاركا من الشباب من قرية الهرم وعزبة أبوالنور الواسطى التابعين لمركز الواسطى شمال المحافظة.وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن لقاء اليوم الأخير تم التعرف فيه على الأمان في استخدام وسائل الدفع والتعرف على مؤسسات تحويل الأموال الرسمية وغير الرسمية ومميزات وعيوب كل نوع، والتعرف على المؤسسات المالية والخدمات التي تقدمها والتوعية بالمخاطر وكيفية التخطيط لمواجهتها.وأوضحت محمود فى تصريحات صحفية أنه تم التعرف على التأمين وأنواعه على المستوي الصحي والاجتماعي وأهمية الاستفادة منه وفى النهاية تم توزيع الشهادات على المشاركين فى الورشة.