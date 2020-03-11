بدء التحقيق في واقعة فيديو «راقصة مدرسة المنوفية»

بدأت هيئة النيابة الإدارية في المنوفية (فرع السادات) بمعرفة المستشار عبد المنعم مجدي وإشراف المستشار أسامة الجرف، التحقيق في واقعة مشاهدة طلاب مدرسة الفاروق عمر بالسادات، لراقصة على السبورة الذكية داخل الفصل.واستدعت النيابة الإدارية القائم بأعمال مدير المدرسة وهَيِئة الإشراف بالمدرسة، للتحقيق في الواقعة التي أثارت الرأي العام الأسابيع الماضية، فيما تقدم 17 من أولياء أمور الطلاب أصحاب الواقعة باعتذار رسمي إلى مدير الإدارة التعليمية بالسادات عما بدر من أبنائهم، وتسببت في الإضرار بسمعة المدرسة، وضرر للمعلمين داخل المدرسة.