صلاح عبدالله يفوز بأوسكار الإعلام السياحي العربي

أعلن اليوم المركز العربي للإعلام السياحي العربي، عن فوز الصحفي صلاح عبدالله بجائزة أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام 2020 عن أفضل تقرير صحفي سياحي عن سياحة الغوص في مصر.وكشف المركز العربي للإعلام السياحي عن أسماء الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2020 بحلتها الجديدة وفي دورتها الثانية عشرة، بعد وصول المرشحين إلى 131 متنافس في 28 فئة، وبتصويت أكثر من مليون شخص انتهت الدورة الثانية عشرة لجوائز "الأوسكار" الخاص بالإعلام السياحي العربي.وكانت فترة الترشح قد بدأت من نوفمبر إلى ديسمبر 2019 وبدأ التصويت الإلكتروني في شهرين من 16 ديسمبر حتى 15 فبراير 2020 وكان من المقرر إعلان الفائزين ببورصة برلين لعام 2020؛ وهي أكبر معرض سياحي في العالم، إلا أن ما حدث من ظروف صحية بانتشار فيروس كورونا وإلغاء المعرض هذا العام دفع بالمركز العربي للإعلام السياحي إلى إعلان الفائزين في أبوظبي.