الديهى: تصريح ميركل بشأن كورونا «خطير»

علق الإعلامي نشأت الديهي على تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن فيروس كورونا، والذي تقول فيها إن ثلثي الشعب الألماني معرض للإصابة بكورونا، قائلًا: "هذا تصريح خطير وخاطئ من الناحية الإعلامية، ويسبب حالة هلع".وأضاف ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" أن إيطاليا خصصت 25 مليار يورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ ليس لمواجهة كورونا وإنما لحقن الاقتصاد الإيطالي نتيجة تباطؤ الإنتاج، لأن هذا الوضع لا يجوز تركه، حيث تمنح الحكومة الاقتصاد الإيطالي قبلة الحياة، وتقوم بما يسمى عملية تنشيط وحقن لجسم الاقتصاد.