«الرى»: جاهزون لتحويل مياه الأمطار من محنة لمنحة

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك أمطارا غزيرة مصحوبة بالعواصف ستحدث خلال الثلاثة أيام المقبلة، وهوما جعل الوزارة تعلن حالة الطوارئ وتكون على أهبة الاستعداد، حيث عملت على أن تكون الترع والمصارف جاهزة لاحتواء مياه الأمطار، وتطوير مخرات السيول بشكل كبير.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أنه خلال الفترة الماضية تمكنا من إنشاء الأعمال الصناعية مثل السدود والخزانات الأرضية والبحيرات الصناعية لمواجهة الأمطار، حيث تم إنشاء 588 منشأ صناعي على مستوى الجمهورية للتعامل مع مياه الأمطار وتحويلها من محنة لمنحة.