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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يرفع حالات الإصابة إلى 97 شخصًا فى إسرائيل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:36 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، تسجيل ١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالى الحالات المصابة ٩٧ شخصا، وفقا لما نقلته "سكاى نيوز".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، فى وقت سابق بأنه حتى الآن أصيب جنديان بالفيروس.

وطالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، السائحين بالمغادرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن قيامها باتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم منح وقت للسائحين الموجودين في إسرائيل للمغادرة بطريقة منظمة خلال الأيام القادمة، إلا أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وأوضحت أنه في حال ظهرت أعراض على السائحين قبل المغادرة، فإن عليهم التواصل على الفور بمنظمة الإنقاذ والإسعاف في البلاد (نجمة داوود الحمراء)، وحثتهم على اتباع قواعد النظافة الأساسية وتجنب المناطق المزدحمة وتوثيق أماكن تحركهم داخل إسرائيل.

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