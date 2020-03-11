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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«الفار» ينقذ الأهلى من الهزيمة أمام سموحة في الوقت القاتل
الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:30 م
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سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع سموحة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز.
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