«رجال الأعمال» تؤكد أهمية التعليم الفنى فى مصر

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أهمية التعليم الفني في مصر، مؤكدا أن المصانع تحتاج إلى عمال مدربين على أعلى مستوى.وأكد فوزي في تصريحات لـ«الدستور»، أن الفترة الحالية تشهد جودة عالية في تحسين عملية البحث العلمي، بالإضافة إلى تدشين عدد كبير من المدارس والجامعات الجديدة، وتدشين معاهد مجهزة على أعلى مستوى لتدريب الطلاب.وأضاف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار في التعليم يعد أفضل استثمار، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية اللبنانية تتعاون مع الحكومة وقيادات وزارة التعليم العالي لتحسين مناخ التعليم الفني في مصر.