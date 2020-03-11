ترامب يعلن استخدام إمكانيات الحكومة الفيدرالية لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه على أتم الاستعداد لاستخدام كافة إمكانيات الحكومة الفيدرالية الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال المسئول الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدرس حظر دخول المسافرين من أوروبا لاحتواء فيروس كورونا القاتل.وأفادت وسائل إعلامية أمريكية، أمس الثلاثاء، بارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا إلى 849 حالة في الولايات المتحدة، كما سجلت عدد الوفيات 27.وقالت إدارة المراكز الأمريكية، إن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة "ووهان" الصينية و46 حالة، ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي، بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس الجديد.