المالكى والحلبوسى يؤكدان أهمية الإسراع بتسمية رئيس الوزراء العراقى

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على أهمية الإسراع بتسمية رئيس الوزراء عبر دعم اللجنة السباعية وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها استعادة هيبة الدولة ومواجهة الأزمة الاقتصادية والصحية وإجراء انتخابات مبكرة.ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي للمالكي في بيان قوله إن: "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الوضع السياسي وجهود تشكيل الحكومة القادمة".وأكد الجانبان، "على أهمية الإسراع في تسمية رئيس الوزراء عبر دعم اللجنة السباعية وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها استعادة هيبة الدولة ومواجهة الأزمة الاقتصادية والصحية، وإجراء انتخابات مبكرة"، مشددين على ضرورة أن "تكون أي حكومة قادمة ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية".وشدد الطرفان على "ضرورة تعاون جميع القوى الوطنية من أجل أن تفرض الدولة سلطتها وهيبتها بهدف حفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه".وكانت الكتل الشيعية اتفقت على تشكيل لجنة سباعية من ممثلي الأحزاب لاختيار رئيس الوزراء المكلف، وتقديم المرشح إلى رئيس الجمهورية لإعلان التكليف الرسمي، فيما ضمن اللجنة نبيل الطرفي عن تحالف سائرون وعدنان فيحان عن الفتح وأحمد الفتلاوي عن الحكمة، وباسم العوادي عن ائتلاف النصر وعن دولة القانون حسن السنيد وحيدر الفؤادي عن حركة عطاء وعبدالحسين الموسوي عن حزب الفضيلة.