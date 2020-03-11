الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

كان الفنان أحمد عبد العزيز قد انتهى من تصوير مشاهد متعددة من مسلسل المال والبنون إخراج مجدي أبو عميرة، ويتبقى له تصوير المشهد المحير بالنسبة له "عباس الضو بيقول لأ لأ"، كان يفكر في طريقة تصوير المشهد، وكيف يؤديه؟

لكن حدثت الصدفة، التقى أحمد العزيز بأحد الأشخاص في أحد خيم رمضان، وكان أحد أسرى حرب نكسة 67، انتهز "عبد العزيز" الفرصة وعرّفه بنفسه، بأنه فنان مصري، ويريد معرفة أجواء الحرب والأسر ليستفيد منه في تصوير أحد المشاهد في العمل الدرامي "المال والبنون".

بعد أن سمع "عبد العزيز" ما يريد من هذا الشخص الذي كان يعيش في إحدى الدول الأوربية، اتجه للمخرج مجدي أبو عميرة وحكى له ما سمع، واتفقا على تصوير المشهد حسب التفاصيل التي حكاها هذا الشخص.

لم يكن المخرج مجدي أبو عميرة قد أعد ديكوباج المشهد، فترك الأمر برمته للفنان أحمد عبد العزيز، الذي أدى المشهد وجاءت به العبارات التي اشتهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعجب به كل العاملين في العمل الدرامي في موقع التصوير.