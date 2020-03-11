رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:11 م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
وائل توفيق
طباعة
كان الفنان أحمد عبد العزيز قد انتهى من تصوير مشاهد متعددة من مسلسل المال والبنون إخراج مجدي أبو عميرة، ويتبقى له تصوير المشهد المحير بالنسبة له "عباس الضو بيقول لأ لأ"، كان يفكر في طريقة تصوير المشهد، وكيف يؤديه؟
لكن حدثت الصدفة، التقى أحمد العزيز بأحد الأشخاص في أحد خيم رمضان، وكان أحد أسرى حرب نكسة 67، انتهز "عبد العزيز" الفرصة وعرّفه بنفسه، بأنه فنان مصري، ويريد معرفة أجواء الحرب والأسر ليستفيد منه في تصوير أحد المشاهد في العمل الدرامي "المال والبنون".
بعد أن سمع "عبد العزيز" ما يريد من هذا الشخص الذي كان يعيش في إحدى الدول الأوربية، اتجه للمخرج مجدي أبو عميرة وحكى له ما سمع، واتفقا على تصوير المشهد حسب التفاصيل التي حكاها هذا الشخص.
لم يكن المخرج مجدي أبو عميرة قد أعد ديكوباج المشهد، فترك الأمر برمته للفنان أحمد عبد العزيز، الذي أدى المشهد وجاءت به العبارات التي اشتهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعجب به كل العاملين في العمل الدرامي في موقع التصوير.

موضوعات متعلقة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

الحكومة تحذر: «أمطار غير مسبوقة» خلال الأيام المقبلة

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

الصور

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

نجم الساعة

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

بهاء طاهر فى الشروق مجددًا: طبعة سابعة من «نقطة نور»

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب