فرنسا تسجل 500 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وقالت السلطات الفرنسية، إن 98% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء.وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن المستشفيات والحجر الصحى يوفر سبل الرعاية التامة على أعلى درجة للمصابين بفيروس كورونا القاتل.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.