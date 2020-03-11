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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

داو جونز يهبط 1400 نقطة بعد إعلان كورونا جائحة عالمية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:04 م
داو جونز
داو جونز
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واصل مؤشر "داو جونز" الأمريكي خسائره التي تكبدها مُنذ بداية التعاملات في سوق الأوراق المالية "وول ستريت"، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، أنه أصبح "جائحة" تُهدد العالم.

وهوى مؤشر "داو جونز" الصناعي 1402.97 نقطة، بما يوازي 5.61%، ليصل إلى 23615.19 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" لأسهم قطاع التكنولوجيا 412.62 نقطة، بما يوازي 4.94%، ليصل إلى 7931.64 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا 146.54 نقطة، بما يوازي 5.08%، ليصل إلى 2735.69 نقطة.

وتسببت التراجعات التي تتعرض لها أسهم عملاق تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينج" في الخسائر الحادة التي مُني بها مؤشر "داو جونز" الصناعي في تداولات اليوم الرسمية، حيث هبط السهم حتى الآن ما نسبته 15.07%، بمقدار 31.27 دولار، وساهمت الخسائر التي أصابت عدة شركات في تراجع المؤشر الصناعي، حيث انخفضت أسهم شركة "فايزر" العالمية لتصنيع الأدوية بنسبة 7.58%، وتراجعت شركة "سيسكو سيستمز" الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات بنسبة 8.13%، وخسرت أسهم شركة "أميركان إكسبريس" للخدمات المالية ما نسبته 7.16%.

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