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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:02 م
الفواكه والألياف
الفواكه والألياف
وكالات
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تشير نتائج الدراسات التي أجراها المعهد الأمريكي لبحوث السرطان (AICR)، إلى أن 50% من حالات سرطان القولون يمكن تجنبها بسهولة.

وتقول الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض القولون والمستقيم، يمكن تجنب الإصابة بهذا النوع من السرطان، بتناول كمية كافية من الفواكه والخضار الغنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنشيط البكتيريا المفيدة، حيث أن كل 10 غرامات من هذه الألياف في النظام الغذائي تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.

وتضيف الخبيرة، والطريقة الأخرى لتجنب هذا المرض هي التحكم بالوزن، حيث أن زيادة الوزن عامل سلبي، فكل خمسة كيلوغرامات تزيد من خطر الإصابة بعشرة أنواع من مرض السرطان.

وتنصح الخبيرة، بالإقلاع عن التدخين والتقليل قدر الإمكان من تناول المشروبات الكحولية والأفضل الامتناع عن تناولها، وترك اللحوم المصنعة، حيث وفقا لبيانات AICR، من الأفضل سلق أو شوي اللحوم المصنعة لأن قليها يسبب تكون مواد مسرطنة.

وتشير الخبيرة إلى ضرورة ممارسة التمارين البدنية، حيث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة والنشاط البدني بانتظام ينخفض عندهم خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30-40% مقارنة بالخاملين.

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