«مياه المنوفية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لحالة الطقس

كثفت شركة مياه المنوفية أعمالها، ورفعت درجة الاستعداد، تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقعة غدا.وأعلن المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة المياه بمحافظة المنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار غزيرة ابتداءً من الغد.وأكد ضرورة التنسيق بين معامل المحطات والمعامل الفرعية في حالة سقوط أمطار وسيول قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة العكارة بالمجاري المائية وضرورة قيام طاقم المعامل بمسح شامل لجميع مآخذ المياه، والتأكد من جودتها وسلامتها في حالة ظهور أي تغيير يؤثر على محطات المياه المرشحة، مطالبا بضرورة التأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن (١٢٥).وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح، استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار؛ لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.