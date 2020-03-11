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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يتابع استعدادات المستشفى تحسبًا للطقس السيئ

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:44 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، التجهيزات التي اتخذتها المستشفى الجامعي، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا مـن غد الخميس وحتى السبت المقبل.

واطمأن الدكتور منصور على توافر كافة التجهيزات من أدوية ومستلزمات طبية وأكياس دم داخل كافة أقسام المستشفى المختلفة وبالأخص قسم الطوارئ، مؤكدا ضرورة تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بقسم الطوارئ، موجهًا بمنع الإجازات داخل المستشفى الجامعي لحين الانتهاء من موجة الطقس السيئ.

ووجه رئيس الجامعة بتشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مديرية صحة بني سويف لاستقبال أي حالات طوارئ واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمراكز المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء العمليات الجراحية أو حالات الطوارئ.

يذكر أن جامعة بني سويف قد أعلنت رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي، ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل تحسبا لتقلب الأحوال الجوية.

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