«كورونا» يمنع احتفالات عيد النوروز في إقليم كردستان

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، الأربعاء، منع احتفالات عيد النوروز وقطع الطرق بين جميع مدن الإقليم حتى نهاية الشهر الجاري، كما تم تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بحسب سكاي نيوز عربية.كما أوقفت حكومة كردستان فى وقت سابق إيقاف جميع المراسم والفعاليات الدينية وغلق دور العبادة، من ضمنها خطب الجمعة في جميع أنحاء الإقليم حتى إشعار آخر، وذلك في إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.كما أغلقت المعابر مع إيران أمام الحركة التجارية والسياحية، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في وفيات بإيران.