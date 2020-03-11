رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العامرى يلتقى بالأطباء البيطريين فى الشرقية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:31 م
الدكتور خالد العامرى
الدكتور خالد العامرى
عبدالناصرمحمد _ فاتن خديوي
طباعة
التقى الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، بالأطباء البيطريين بالشرقية، بحضور رفعت خضرى نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، والدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور فتحى عبدالعال مدير عام الوقاية بالشرقية، وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالشرقية، والدكتور صفية النجار مقرر اللجنة الاجتماعية.

أكد العامرى أن نقابة البيطريين خطت خطوات كبيرة فى سبيل وصول الخدمات لكافة أطباء مصر، وأنه تقدم بأكثر من ٩ مشروعات قوانين سوف يكون لها مردود عظيم على الأطباء البيطريين، وجعلهم فى مثال الفئات التى يشار لها بالبنان.

وأشار العامرى إلى حصول النقابة العامة على أراضى عديدة لصالح النقابة ولصالح اتحاد المهن الطبية تم إقامة العديد من المشروعات الخدمية البيطريين من نوادى ومساكن ومقرات إدارية، وأنه مستعد لتخصيص وشراء أى أراضى فى كافة محافظات مصر تكون متنفسا للأطباء البيطريين مثنيا على نشاط واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بكافة النقابات خاصة نقابة الأطباء البيطريين، حيث خصص للأطباء مؤخرا نائب وزير يكون همزة الوصل بين النقابة ومجلس الوزراء لتسهيل المهمة لهم.

وعد الدكتور العامرى جموع الأطباء بقيامه بإنهاء كادر الأطباء البيطريين، وتسوية أوضاع البعض منهم والعديد من المطالب المشروعة مثل بدل العدوى وغيره، مشيرا إلى تفهم القيادة السياسية لمطالب الأطباء وحقهم فى حياة كريمة.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

تفاصيل رسالة السيسي لسلطان عمان بشأن مفاوضات سد النهضة

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

نجم الساعة

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

بهاء طاهر فى الشروق مجددًا: طبعة سابعة من «نقطة نور»

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب