العامرى يلتقى بالأطباء البيطريين فى الشرقية

التقى الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، بالأطباء البيطريين بالشرقية، بحضور رفعت خضرى نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، والدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور فتحى عبدالعال مدير عام الوقاية بالشرقية، وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالشرقية، والدكتور صفية النجار مقرر اللجنة الاجتماعية.أكد العامرى أن نقابة البيطريين خطت خطوات كبيرة فى سبيل وصول الخدمات لكافة أطباء مصر، وأنه تقدم بأكثر من ٩ مشروعات قوانين سوف يكون لها مردود عظيم على الأطباء البيطريين، وجعلهم فى مثال الفئات التى يشار لها بالبنان.وأشار العامرى إلى حصول النقابة العامة على أراضى عديدة لصالح النقابة ولصالح اتحاد المهن الطبية تم إقامة العديد من المشروعات الخدمية البيطريين من نوادى ومساكن ومقرات إدارية، وأنه مستعد لتخصيص وشراء أى أراضى فى كافة محافظات مصر تكون متنفسا للأطباء البيطريين مثنيا على نشاط واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بكافة النقابات خاصة نقابة الأطباء البيطريين، حيث خصص للأطباء مؤخرا نائب وزير يكون همزة الوصل بين النقابة ومجلس الوزراء لتسهيل المهمة لهم.وعد الدكتور العامرى جموع الأطباء بقيامه بإنهاء كادر الأطباء البيطريين، وتسوية أوضاع البعض منهم والعديد من المطالب المشروعة مثل بدل العدوى وغيره، مشيرا إلى تفهم القيادة السياسية لمطالب الأطباء وحقهم فى حياة كريمة.