بسبب سوء الطقس.. سامح عاشور يلغى مؤتمره غدًا

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، إلغاء المؤتمر المقرر عقده غدا الخميس بقاعة اتحاد عمال مصر.جاء ذلك عطفا على قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل العمل غدا الخميس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصًا على سلامة السادة المحامين في انتقالاتهم من جميع أنحاء القاهرة.وسوف يوجه النقيب بثا مباشرا مساء اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.