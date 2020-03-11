ضبط «مستريح جديد» هارب من 162 سنة سجنًا بالقاهرة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط مهندس زراعي، 50 سنة؛ لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، حال تواجده بأحد العقارات بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 54 حكمًا جزئيًا ومستأنفًا "شيكات" بإجمالي حبس 162 سنة.جاء ذلك على خلفية تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل واقعة تحت عنوان "مستريح الغربية" بشأن قيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة للاستثمار العقارى "بدائرة قسم أول طنطا - بمحافظة الغربية" وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشاريع سكنية وهمية بمدينة طنطا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة، نظير توفير وحدات سكنية لهم بعدة أراض تبين وجود نزاع قضائي عليها وهروبه لمحافظة القاهرة.بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقرّ بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.