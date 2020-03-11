سقوط 10 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر شمالى بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.وقالت الخلية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء: إن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي دون وقوع خسائر، مشيرة إلى أنه تم العثور على سيارة تحمل منصة صواريخ وبها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا.