رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن الرداد يدخل معسكر «شاهد عيان» لخوض سباق رمضان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:19 م
حسن الرداد
حسن الرداد
منار إبراهيم
طباعة
دخل الفنان حسن الرداد معسكرا مغلقا في مسلسله الدرامي الجديد «شاهد عيان» الذي تعاقد عليه مؤخرًا، ويعرض على شاشة قناة النهار في شهر رمضان ليخوض به السباق الدرامي، بقيادة المخرج محمد حماقي.

ويسعى المخرج محمد حماقي لإنهاء معظم المشاهد قبل حلول الشهر الكريم خاصة أنه بدأ بوقت متأخر، حيث تم التعاقد على هذا المسلسل مطلع الشهر الجاري، وبدأ التصوير خلال الأسبوع الماضي، ليدخل في معسكر مغلق فور انتهاء التعاقدات بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان المنتج ممدوح شاهين، قد انتهي من تعاقدات جميع الفنانين المشاركين في المسلسل خلال الأيام الماضية، حيث اعتذرت الفنانة هنا شيحة عن الاستمرار في مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني لتنضم كإحدى بطلات "شاهد عيان" أمام حسن الرداد.

ويجسد حسن الرداد خلال أحداث المسلسل دور ضابط شرطة ويتزوج من الفنانة هنا شيحة، وشقيقتاه هما الفنانتان نجلاء بدر وبسمة، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي درامي، والمسلسل من بطولة حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، نجلاء بدر، بسمة، إخراج محمد حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

الصحة: شفاء 8 من مصابي كورونا وخروجهم من العزل.. وتسجيل 7 إصابات جديدة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

الصور

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

نجم الساعة

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

بهاء طاهر فى الشروق مجددًا: طبعة سابعة من «نقطة نور»

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب