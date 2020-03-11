حسن الرداد يدخل معسكر «شاهد عيان» لخوض سباق رمضان

دخل الفنان حسن الرداد معسكرا مغلقا في مسلسله الدرامي الجديد «شاهد عيان» الذي تعاقد عليه مؤخرًا، ويعرض على شاشة قناة النهار في شهر رمضان ليخوض به السباق الدرامي، بقيادة المخرج محمد حماقي.ويسعى المخرج محمد حماقي لإنهاء معظم المشاهد قبل حلول الشهر الكريم خاصة أنه بدأ بوقت متأخر، حيث تم التعاقد على هذا المسلسل مطلع الشهر الجاري، وبدأ التصوير خلال الأسبوع الماضي، ليدخل في معسكر مغلق فور انتهاء التعاقدات بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية.وكان المنتج ممدوح شاهين، قد انتهي من تعاقدات جميع الفنانين المشاركين في المسلسل خلال الأيام الماضية، حيث اعتذرت الفنانة هنا شيحة عن الاستمرار في مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني لتنضم كإحدى بطلات "شاهد عيان" أمام حسن الرداد.ويجسد حسن الرداد خلال أحداث المسلسل دور ضابط شرطة ويتزوج من الفنانة هنا شيحة، وشقيقتاه هما الفنانتان نجلاء بدر وبسمة، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي درامي، والمسلسل من بطولة حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، نجلاء بدر، بسمة، إخراج محمد حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.