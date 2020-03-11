في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

شهد جاليري حيفا، الأربعاء، حفل توقيع ومناقشة ديوان «ما قبل البطيخ» للشاعرة عبير عبد العزيز، بحضور جمع غفير من الأدباء والفنانين، والصادر حديثا عن دار روافد للنشر.شارك في مناقشة الديوان مجموعة من المبدعين منهم الفنان سمير عبد الغني، والروائي محمد الفخراني والشاعر عاطف عبد العزيز والكاتبة هناء نصير، والشاعر جمال فتحي، وتحدثت عبير عبد العزيز عن تجربة الديوان بداية من الفكرة وصولًا إلى التنفيذ.وقالت عبير، في كلمتها:"كان للفاكهة ظهور قوي في الشعر والأدب، واكتسبت أنواع معينة من الفاكهة معانيها الرمزية في الخرافات والأساطير من الثقافات المختلفة، فغالبًا ما تكون رمزًا للوفرة مرتبطًة بآلهة الخُصوبة والحصاد، لكن في بعض الأحيان تمثل الفاكهة الملذات الأرضية والإفراط في الإغراء.وتتعدد دلالات الفاكهة في الأساطير المختلفة؛ فالتُفاح تلك الفاكهة المحرمة، والكمثرى الثمرة المقدسة لثلاث آلهة، والتين رمز للخصوبة والتنوير، ويحكى أن الفراولة تنمو على طول الطريق إلى السماء وأنها يمكن أن تحقق صحة جيدة وغيرها من الأساطير.أضافت أن ثمارًا كثيرة حافظت على أهميتها الأسطورية ورمزيتها في الشعر والأدب، فكانت للفواكه بصمتها الخاصة في اللغة على مر التاريخ الأدبي، محاولة اكتشاف لغة تلك الفاكهة وصوتها الفريد الذي لا يخص حكاية أو أسطورة أو خرافة، بل فلسفة وجود وخصوصية ذات تمتلئ بنفسها وتؤمن بمفرادتها، وتكوّن علاقات مختلفة بالأشياء والكائنات من حولها.إضافة إلى أن قصائد هذا الديوان تجسد تلك البطيخة ككائن غني بالعَوالم الداخلية والخارجية، ولديه لغته الخاصة وعلاقاته الفريدة مع العالم من حوله التي تؤثر عليه ويؤثر فيها، كما تظهر القصائد تفاصيل الحياة اليومية لهذه الثمرة ونتعرف على ما يشغلها وآمالها ومشاعرها المختلفة، وكيف تساعدنا من خلال عالمها على معرفة أمور كثيرة عن عوالم لم ننتبه لخصوصيتها.وأوضحت عبير أن التحدي الأكبر بالنسبة لها كان كتابة ديوان كامل عن البطيخ، ومحاولة التوغل في هذا العالم الصعب والفريد والمغري بالبحث والكشف عن أسراره.تقول: كانت البداية مع تساؤلي: «ما الذي يمكن كتابته عن البطيخ شعريا؟ وما إن ظهرت القصيدة الأولى حتى انفتح أمامي عالم من اللّعب والدّهشة والسُّخرية والطرافة.ورسم الفنان سمير عبد الغني القصائد، وكان الإخراج الفني للديوان رحلة أخرى خضتها لأضفّر القصائد مع الرسومات لتشكل رؤية فنية متناغمة، وقد استغرقت التجربة في كتابتها ورسمها وإخراجها فنيا ثلاث سنوات. وقد قام بتنفيذ الإخراج عمرو عبد العزيز.وأشارت عبير إلى أن الديوان هو الخامس في ترتيب إصداراتها، والتجربة الثالثة في مشروعها الشعري لإنتاج شعر للناشئة؛ تقول: بعد ديوان «عندما قابلت حجازي» برسوم الفنان الكبير حجازي رحمة الله عليه كانت تجربة ديوان «بيننا سمكة» برسوم الفنان سمير عبد الغني، وها نحن مع ديوان «ما قبل البطيخ» للفتيان والفتيات والكبار أيضا، ويحتوي على 36 قصيدة ترافقها 36 رسمة، وعلى عكس التجربتين السابقتين اللتين كانتا بالأبيض والأسود يجيء «ما قبل البطيخ» ملونًا؛ فهذا ما أملته طبيعة التجربة.أضافت: لا أنكر كم الجهد المبذول من الفنان سمير عبدالغني في قدرته على رسم نصوص قصيدة النثر، وتنوع منهجه، فحيث استعمل في ديوان «بيننا سمكة» منهج المشهدية (سيناريو خاص لكل أربعة نصوص)، حرص في «ما قبل البطيخ» على أن يكون لكل نص خصوصيته، رغم أن كل النصوص تشترك في موتيف واحد هو «البطيخ»، وهذه قدرة فنية هائلة لا يمتلكها سوى فنان مرتبط بهذا العالم وله تصوراته الفلسفية عنه.في نهاية الحفل؛ قرأت عبير عبد العزيز مجموعة من نصوص الديوان الذي حظى بإعجاب كثير من المداخلين في الندوة.