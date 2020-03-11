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محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحظر مؤقتًا إصدار التأشيرات لمواطنى إيطاليا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:18 م
تحظر
تحظر
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فرضت السلطات الروسية حظرًا مؤقتًا على إصدار التأشيرات للمواطنين الإيطاليين بدءًا من بعد غدٍ الجمعة، باستثناء الأعمال التجارية والإنسانية والدبلوماسية والرسمية، تحسّبًا لتفشي فيروس كورونا.

أعلن ذلك بيان لغرفة عمليات مكافحة وباء فيروس كورونا في روسيا، الأربعاء، مضيفًا: أنه جرى فرض بعض القيود المؤقتة على حركة النقل الجوي للركاب من روسيا إلى إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وفي الاتجاه المعاكس أيضًا.

وأعلنت الغرفة في وقت سابق اليوم، أن عدد المصابين المسجلين في البلاد بلغ 28، منهم 25 روسيًا قدموا من إيطاليا، ومواطنان صينيان وإيطالي.

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