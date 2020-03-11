روسيا تدعو القوى السياسية فى أفغانستان إلى عدم عرقلة المصالحة الوطنية

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن موسكو تدعو القوى السياسية المتعارضة في أفغانستان والمتمثلة في الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه عبدالله عبدالله إلى التركيز على التوصل إلى مصالحة وطنية بدلًا من اتخاذ خطوات تؤدي إلى تفاقم الخلافات في البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة (تاس) الروسية، نحن ندعو جميع الجهات المسئولة في أفغانستان إلى الالتزام فقط بالمصالح الوطنية المشتركة، وتركيز جهودها على عملية المصالحة الوطنية التي من شأنها إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء دولة سلمية، متحدة ومستقلة، خالية من الإرهاب ومن جريمة المخدرات.وتعتقد روسيا أن الأزمة السياسية الداخلية الناشئة التي تفاقمت بسبب مراسم حفل التنصيب المتوازية التي أقيمت في نفس الوقت للرئيس الأفغاني ومنافسه يمكن أن تقوض المحادثات بين الأفغان.وأضاف البيان: "يثير الوضع الراهن للأزمة مخاوف من زيادة زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي المعقد بالفعل في البلاد والعواقب السلبية المترتبة على بدء المحادثات بين الأفغان، والتي ظهرت في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الموقع في الدوحة في 29 فبراير.وأكدت موسكو استعدادها لمواصلة "تقديم الدعم الكامل للشعب الأفغاني الشقيق" سعيًا لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.