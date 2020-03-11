قناوى: مصر تدير الأزمات بشكل احترافى

قال الدكتور أسامة قناوي، خبير إدارة الأزمات، إن الدولة المصرية أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية بشكل به احترافية كبيرة، وأصبحنا الآن لا ننتظر الأزمة حتى وقوعها ولكن التنبؤ بالأزمة وأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها.وأضاف قناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية DMC، إن إدارة الأزمات في مصر تتميز بعد نقاط أهمها هي الشفافية، وهي عنصر مهم جدا وهذا منوط به الجهاز الإعلامي الموجود في غرفة إدارة الأزمات، وغدًا نتحدث ليس عن أزمة ولكنها ظاهرة طبيعة وجهود الرجال ستظهر في مثل هذه الأوقات.النقطة الثانية هي التواصل الإعلامي، وهو كيف نوصل للمواطن الجرعة المناسبة حول الأزمات، والذي أصبح لديه القدرة على ترتيب كل أعماله بشأن المعلومات المسبقة لديه عن الأزمات.النقطة الثالثة وضع الخطط البديلة، ومنها تعطيل المدارس والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ولكن غرفة الطوارئ والمستشفيات الجهاز الإعلامي.وأشار إلى أن أهم هذه النقاط هو مصدر المعلومات فأصبح لدينا شفافية ومصدر إعلامي قوي جدا يستطيع أخذ المعلومة منه بشكل احترافي، مؤكدًا أن الدولة المصري أصبح لديها قاعدة بيانات تأخذ القرار السليم في كافة المجالات، من ناحية أعداد المرضى، وغيرها.