رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قناوى: مصر تدير الأزمات بشكل احترافى

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:13 م
الأزمات
الأزمات
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور أسامة قناوي، خبير إدارة الأزمات، إن الدولة المصرية أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية بشكل به احترافية كبيرة، وأصبحنا الآن لا ننتظر الأزمة حتى وقوعها ولكن التنبؤ بالأزمة وأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها.

وأضاف قناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية DMC، إن إدارة الأزمات في مصر تتميز بعد نقاط أهمها هي الشفافية، وهي عنصر مهم جدا وهذا منوط به الجهاز الإعلامي الموجود في غرفة إدارة الأزمات، وغدًا نتحدث ليس عن أزمة ولكنها ظاهرة طبيعة وجهود الرجال ستظهر في مثل هذه الأوقات.

النقطة الثانية هي التواصل الإعلامي، وهو كيف نوصل للمواطن الجرعة المناسبة حول الأزمات، والذي أصبح لديه القدرة على ترتيب كل أعماله بشأن المعلومات المسبقة لديه عن الأزمات.

النقطة الثالثة وضع الخطط البديلة، ومنها تعطيل المدارس والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ولكن غرفة الطوارئ والمستشفيات الجهاز الإعلامي.

وأشار إلى أن أهم هذه النقاط هو مصدر المعلومات فأصبح لدينا شفافية ومصدر إعلامي قوي جدا يستطيع أخذ المعلومة منه بشكل احترافي، مؤكدًا أن الدولة المصري أصبح لديها قاعدة بيانات تأخذ القرار السليم في كافة المجالات، من ناحية أعداد المرضى، وغيرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

الصحة: 60 مصابًا بكورونا.. وتعافى 27 حالة

الحكومة تحذر: «أمطار غير مسبوقة» خلال الأيام المقبلة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

الصور

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

نجم الساعة

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين في «ابن حميدو»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

بهاء طاهر فى الشروق مجددًا: طبعة سابعة من «نقطة نور»

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب