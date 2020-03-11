رسائل البابا تواضروس للصوم الكبير فى عظة الأربعاء

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من النصائح الروحية لأبنائه بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس.وجاءت نصائح قداسة البابا على شكل رسائل مركزة قدمها في مستهل عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وقال قداسته: "اعرف إن الزمن ده زمن توبة، زمن توبة للإنسان ونحن في الصوم الكبير.. فرصة إن إحنا نقدم توبة.. نحن زمن صلاة: ارفع قلبك واطلب رحمة ربنا للعالم، ليحميه من كل الشرور، فحول طاقتك إلى طاقة صلاة.. نحن في زمن سلام، إن كان في حياتك وعلاقاتك مع الناس فيها مشاكل، ده زمن مصالحة وسلام؛ انظر لحياتك واعمل نوع من المصالحة والسلام ؛ فإنه زمن سلام على كل المستويات، الله يعطيك فرصة لأنه زمن توبة وصلاة وسلام".