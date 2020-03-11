إنجى المقدم: طبيبة نفسية فى «لعبة النسيان».. وأميل للأعمال المقتبسة

■ بداية.. ما طبيعة مشاركتك فى ماراثون دراما رمضان المقبل؟

■ وماذا عن دورك فى العمل؟

■ كيف استعددتِ لتجسيد الشخصية؟

■ هل بدأت تصوير مشاهدك؟

■ المسلسل مأخوذ من عمل إيطالى.. لماذا تتكرر تجاربك مع الدراما المقتبسة؟

■ هل كنتِ واثقة من نجاح «حواديت الشانزليزيه»؟

■ ما مدى رضائك عن فيلمك الأخير «رأس السنة» المعروض حاليًا؟

■ هل تهتمين بترتيب اسمك على «تترات» الأعمال؟

■ ماذا عن مشاركتك فى فيلم «صاحب المقام» للنجمة يسرا؟

■.. وفيلم «باب معزول»؟

إنجى المقدم فنانة تتميز بطاقة إبداعية متنوعة، فكما تتجلى موهبتها فى الأدوار الكلاسيكية، تظهر موهبتها الكبيرة فى الأدوار العصرية «المودرن»، الأمر الذى أسهم فى جذبها جمهورًا عريضًا على اختلاف ذائقته وميوله.فى حوارها التالى مع «الدستور»، تكشف «إنجى» عن الكواليس الخاصة بمسلسلها الجديد «لعبة النسيان» الذى تشارك به فى موسم رمضان المقبل، وتفاصيل مشاركتها السينمائية فى فيلمى «صاحب المقام» و«باب معزول».- أشارك فى ماراثون دراما رمضان المقبل بمسلسل «لعبة النسيان» مع النجمة دينا الشربينى، وسعيدة للغاية بالمشاركة فى هذا العمل الذى يعتبر تعاونى الثانى مع المخرج هانى خليفة، بعدما تعاونت معه فى مسلسل «ليالى أوجينى» خلال رمضان ٢٠١٨، والثالث مع المؤلف والسيناريست تامر حبيب، بعد مسلسلى «لا تطفئ الشمس»، و«شربات لوز» مع النجمة يسرا فى ٢٠١٢.وتجمعنى صداقة قوية بالفنانة دينا الشربينى، فهى فنانة موهوبة وناجحة فى أعمالها الفنية، ويعتبر مسلسل «لعبة النسيان» التعاون الرابع بيننا، إذ تعاونا من قبل فى مسلسلات «حكايات بنات» فى جزءيه الثانى والثالث، و«طرف تالت»، و«تحت الأرض».- أجسد خلال أحداث المسلسل شخصية طبيبة نفسية تدعى «بهيرة» تعالج بطلة العمل نفسيًا بعد تعرضها لحادث أليم يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسى، وأظهر خلاله بشكل مختلف عن الأدوار التى أديتها خلال السنوات الماضية، فالشخصية مليئة بالتفاصيل الجديدة والمختلفة التى بها كثير من الصراعات، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.- دراستى الجامعية كانت فى علم النفس وهذا أفادنى ويسر علىّ فهم الشخصية والخطوط العريضة لها، ورغم أننى لم أكن طبيبة فى الواقع، لم أحتج إلى الجلوس مع أطباء نفسيين، لأننى تعاملت مع الكثير منهم فى حياتى الشخصية، ولدىّ خبرة عن انطباعاتهم وردود أفعالهم، لذا اكتفيت بجلسات العمل مع المخرج هانى خليفة وصناع المسلسل.- بالفعل بدأت تصوير المشاهد الخاصة بى منذ نحو ٣ أسابيع ماضية، وأواصل حاليًا استكمال المشاهد الخاصة بى فى العديد من الأماكن المتفرقة داخل القاهرة.- أميل لهذه النوعية من الأعمال لأنها تكون جديدة ومختلفة على المشاهد المصرى، سواء على مستوى القصة أو التصوير، ودائمًا أجد هذه الأعمال مختلفة عن باقى المسلسلات التى تعرض بالتزامن معها فى نفس الموسم. ومسلسل «لعبة النسيان» مأخوذ من «فورمات إيطالى»، وهو ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى. وأنا شاركت العام قبل الماضى فى المسلسل الدرامى «ليالى أوجينى» مع النجم اللبنانى ظافر العابدين، وكانت قصته مأخوذة من «فورمات إسبانى».- المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه على قناة «ON E»، وشخصية «عايدة» التى قدمتها خلال أحداثه كانت من أمتع الشخصيات التى جسدتها فى أعمالى الفنية، ومثلت تحديًا كبيرًا بالنسبة لى، حيث ظهرت فى دور «فتاة ليل» أحدثت حالة من الجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى.واستمتعت بالعمل مع أبطال المسلسل، خاصة الفنان إياد نصار الذى يتمتع بموهبة تمثيلية كبيرة، ومع فريق العمل الذى بذل مجهودًا كبيرًا خلال التصوير من أجل خروجه بهذا الشكل الذى شاهده الجمهور، فالمسلسل كان له طابع خاص ومميز، لأن أحداثه كانت تدور فى حقبة ماضية.- راضية إلى حد ما عن ردود الأفعال حول العمل، الذى يعتبر بالنسبة لى تجربة مختلفة، وجسدت فيه شخصية تدعى «مريم» تواجه العديد من المشكلات مع زوجها.والفيلم يحتوى على مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم بسمة وشيرين رضا وإياد نصار وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وكل سبل النجاح كانت متوافرة فى هذا الفيلم، وأتمنى تقديم المزيد من الأعمال السينمائية الجيدة مثله خلال الفترة المقبلة.- فى الحقيقة لا أهتم بأمر ترتيب الأسماء على «تتر» الأعمال التى أشارك فيها، كان هذا الأمر يشغلنى فى بداية مشوارى الفنى، لكن حاليًا أصبح الأمر شيئًا عاديًا بالنسبة لى، وأعتقد أن الجمهور لا يلتفت لهذا الأمر أيضًا، لكن يشغله دائمًا أداء الفنان. وإذا تحدثنا عن الأعمال التليفزيونية، فـ«التتر» يعرض لعدة أيام فقط وبعد ذلك يحذف بسبب الإعلانات. وأنا بصفة شخصية لم أتذكر ترتيب أسماء أى فنان شاهدت له عملًا، سواء دراميًا أو سينمائيًا، لأن ما يشغلنى دائمًا هو مضمون العمل.- أشارك فيه كضيفة شرف، وأظهر خلال أحداث الفيلم فى مشهدين فقط، ولم يحالفنى الحظ فى أن تكون مشاهدى أمام النجمة يسرا، لكنى صورت دورى مع الفنانين آسر ياسين ومحمود عبدالمغنى، وأنتظر عرض العمل فى السينمات خلال موسم الصيف المقبل.- دائمًا أحب خوض تجارب جديدة، وعندما عرضت علىّ المشاركة فى فيلم «باب معزول» انجذبت للسيناريو الخاص به للغاية، وأجسد فيه شخصية ستكون مفاجأة للجمهور، وهو فيلم قصير للمخرج إسلام رزة، واستمتعت بالعمل فيه، وكانت كواليس تصويره مريحة نفسيًا، خاصة أن الأفلام القصيرة تكون خارج المنافسة وحسابات السوق، وتجعل الفنان ينفذ شيئًا خاصًا به، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الشباب، وأنتظر طرحه قريبًا.