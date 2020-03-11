«البترول» تعلن حالة الطوارئ بجميع الشركات والحقول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليمات مشددة لرؤساء الشركات القابضة والهيئات وجميع الشركات التابعة لهم برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ بجميع المواقع، وكذلك ديوان عام وزارة البترول، وغرف العمليات والطوارئ والصيانة على أن يكونوا جميعا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مشاكل تنتج من جراء حالة الطقس المحتملة خلال الأيام المقبلة.ووجه الوزير جميع قيادات البترول بمتابعة غرفة العمليات لحظة بلحظة سواء في الحقول أو مواقع الإنتاج.وجاء منشور وزارة البترول كالتالي:إنه في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لظروف جوية صعبة «أمطار تصل للسيول في بعض المناطق، انخفاض فى درجة الحرارة، رياح شديدة» خلال الـ72 ساعة المقبلة، وكذلك التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء اليوم في ذات الشأن.وفي إطار متابعة التداعيات المحتملة وتقديرات الموقف الراهن، وجه وزير البترول برفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المواقع اعتبارا من غد الخميس 12 مارس ولمدة 3 أيام.