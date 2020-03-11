البحرين تعلن تعافى 5 حالات جديدة من «كورونا»

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تعافي 5 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب "سكاى نيوز" عربية.وأكدت الصحة البحرينية توفير كل الإجراءات الوقائية فى جميع المرافق الحكومية والخاصة، كما ارتفع إجماليالحالات المتعافية إلى 35 حالة حتى الآن.ونقلت البحرين، في وقت سابق 77 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ممن تم إجلاؤهم من إيران إلى مراكز العزل.وناشدت الخارجية البحرينية جميع المواطنين عدم السفر في هذه الفترة إلا للضرورة القصوى؛ نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) في عدد من الدول.