روسيا تقلص رحلاتها مع 4 دول أوروبية بسبب «كورونا»

أعلنت السلطات الروسية تقليص عدد الرحلات الجوية من وإلى كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، اعتبارا من 13 مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.وأوضح مركز العمليات المختص بمحاربة فيروس كورونا، أنه سيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ الرحلات الجوية فقط من جناح F بمطار شيريميتيفو الدولي بموسكو إلى روما وبرلين وميونيخ وفرانكفورت ومدريد وبرشلونة وباريس.بالإضافة إلى ذلك، قررت روسيا تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني إيطاليا اعتبارا من 13 مارس الجاري، باستثناء تأشيرات لرجال الأعمال والتأشيرات الإنسانية والدبلوماسية وتأشيرات للعمل.وأشار مركز العمليات إلى أن هذه الإجراءات تتخذ من أجل منع دخول فيروس كورونا للأراضي الروسية وانتشاره في روسيا.وأوصى المركز لأجهزة السلطة التنفيذية الفيدرالية والمحلية في روسيا بتقليص عدد الفعاليات الجماهيرية والامتناع عن إرسال الموظفين إلى الخارج في مهام عمل باستثناء المهام العاجلة والمهام بتكليف من الرئيس الروسي أو الحكومة أو لغرض ضمان أمن البلاد.ويأتي ذلك على خلفية تأكيد 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس في روسيا، ويشار إلى أن جميع المصابين زاروا إيطاليا قبل فترة وجيزة، ووصل العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 28 شخصا.