كيف استغلت تركيا أزمة اللاجئين في تحقيق مكاسب اقتصادية؟

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يثبت استغلال تركيا للأزمة في سوريا، حيث إن تركيا قامت بدعم المسلحين والتنظيمات المتطرفة ودمجت العناصر الإرهابية بنقاط المراقبة التي أقامتها في سوريا.

وأضاف التقرير، أن تركيا لم تكتف فقط بالتخريب في سوريا بل استغلت المسلحين السوريين كمرتزقة تنقلهم للقتال في ليبيا من أجل السيطرة على الدولة الليبية ومقدراتها كما عملت على استقبال اللاجئين السوريين.

وكشف التقرير أن تركيا طالبت الاتحاد الأوروبي بدفع مساعدات مالية لهم وحينما خالفها الاتحاد الأوروبي في موقفها بشأن إدلب قررت تركيا فتح أبوابها أمام حركة الهجرة غير الشرعية لتغرق أوروبا بمئات الآلاف من اللاجئين الذين استضافتهم لتحصل على المكاسب الاقتصادية والسياسية من وراء استغلال السوريين.



