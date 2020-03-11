«كورونا» يلغى الأنشطة الرياضية الدولية والمحلية فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، إلغاء جميع النشاطات الرياضية الدولية والمحلية بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته سكاي نيوز عربية.وكما أعلنت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 بعد تسجيل حالة جديدة.وأعلنت وزارة الثقافة التونسية، تأجيل معرض تونس للكتاب الدولي الذي يقام سنويا في شهر مارس، ويستقطب آلاف الزائرين، لدواع صحية تحسبًا من انتشار فيروس كورونا.وأجّلت الوزارة التونسية أيضًا أيام قرطاج الشعرية وأُسبوع اليوم العالمي للمسرح ومهرجان عزالدين قنون للمسرح، كإجراء وقائي من مخاطر تسرب عدوى فيروس (كوفيد-19).