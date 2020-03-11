الكشف وصرف العلاج لـ52 مواطنًا في عيادة طبية مجانية بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، عيادة طبية مجانية في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة.وأكد محمد على عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، تنظيم عيادة طبية مجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية "الراشدة" بالمركز، بالتعاون مع الدكتور مصطفي جمعة، أخصائي السكر والغدد الصماء بمعهد السكر بالقاهرة وقدم خدماته على مدى اليوم، وجرى توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 52 مواطنًا بالمجان.يأتي ذلك في إطار التوجهات العامة للدولة، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطنين وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.