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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعو لتعاون الدول المنتجة للنفط للتغلب على تداعيات كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:00 م
روسيا
روسيا
وكالات
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حثت لوك أويل، ثاني أكبر شركة للنفط في روسيا، الدول المنتجة للخام يوم الأربعاء على مواصلة التعاون للتغلب على آثار فيروس كورونا على سوق الطاقة.

وأبلغ وحيد الكبيروف رئيس لوك أويل مستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف أيضا أنه يتوقع اجتماعا هذا الشهر للجنة خبراء من أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة لوضع مقترح لاستقرار سوق النفط التي هوت مع انهيار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين لكبح الإمدادات.

وانهار الاتفاق بعد أن رفضت روسيا دعوة من منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى تعميق التخفيضات الانتاجية. ونتيجة لذلك ألغت أوبك كل قيودها على الانتاج، واعدة بإغراق السوق بإمدادات إضافية.

وستجتمع اللجنة الفنية المشتركة للتحالف غير الرسمي المعروف باسم أوبك+، الذي يضم أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، في فيينا في منتصف مارس آذار. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا سترسل ممثلا لها إلى الاجتماع.

وقال الكبيروف ”آمل أنه بعد اجتماع اللجنة الفنية لأوبك+ في مارس، فإن الدول سيكون بمقدورها التوصل إلى قرار يحقق المنفعة المشتركة، وهو ما سيسمح باستقرار الأسعار والسوق“.

وأبلغ مدير بالشركة المؤتمر أن خطط لوك أويل لزيادة انتاج النفط والغاز بما يصل إلى 1 في المئة هذا العام لم تتأثر بهبوط أسعار الخام وأنها ستلتزم بخطة لإنفاق 550 مليار روبل (7.7 مليار ولار) في 2020.

وقال الكبيروف إن لوك أويل أفضل استعدادا للنفط الرخيص مما كانت قبل خمسة أعوام عندما اجتاحت اضطرابات الأسواق بسبب تخمة في المعروض هوت بأسعار الخام.

وأضاف أنه سينضم إلى اجتماع بين وزير الطاقة الروسي وممثلي شركات النفط الروسية الأخرى يوم الخميس.

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