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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم
«الصحة العالمية» تعلن «كورونا» وباء عالميًا
الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:51 م
كورونا
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قالت منظمة الصحة العالمية إنها "قلقة للغاية" لسرعة تفشي وباء كوفيد-19 وعدم مكافحته بما يكفي. وأضافت أنه يمكن تصنيفه وباء عالميًا.
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