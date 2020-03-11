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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يصيب 1850 شخصًا فى ألمانيا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:51 م
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1850 حالة على الأقل، حتى الآن.

وأوضح التحليل أن أكثر الولايات تضررًا على نحو خاص من عدوى كورونا هي شمال الراين فيستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبرج.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في ألمانيا 3 حالات، حتى الآن، جميعها في ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

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