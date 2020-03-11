«كورونا» يصيب 1850 شخصًا فى ألمانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1850 حالة على الأقل، حتى الآن.وأوضح التحليل أن أكثر الولايات تضررًا على نحو خاص من عدوى كورونا هي شمال الراين فيستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبرج.وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في ألمانيا 3 حالات، حتى الآن، جميعها في ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.